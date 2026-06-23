Профессор Коктыш: Россия и Белоруссия должны быть готовыми к эскалации

Профессор Коктыш призвал Москву и Минск быть готовыми к эскалации конфликта Профессор Коктыш: Россия и Белоруссия должны быть готовыми к эскалации

Москва23 июн Вести.Существует реальная угроза возникновения военного конфликта между Украиной и Белоруссией. Такую точку зрения высказал профессор МГИМО, доктор политических наук Кирилл Коктыш.

Москве и Минску следует подготовиться к различным вариантам развития событий, поскольку глава киевского режима Владимира Зеленского – "человек неподконтрольный, к тому же с тяжелыми зависимостями", пояснил профессор "Известиям".

Когда речь идет о Зеленском, то исключать ничего нельзя… Поэтому я бы относился к угрозе боевых действий серьезно. Россия и Белоруссия должны быть готовы к эскалации, должны проработать сценарии развития ситуации сказал Коктыш

Ранее Зеленский потребовал, чтобы Белоруссия перестала помогать России в ударах по территории Украины. Глава киевского режима пригрозил атаками по белорусскому приграничью из-за расположенной там техники, якобы помогающей корректировать удары по украинской территории.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал угрозы Зеленского агрессивными и подчеркнул, что это вмешательство во внутренние дела Белоруссии. Он выразил уверенность в том, что Минск сможет обеспечить свой суверенитет.

В мае риторика киевского режима по отношению к Минску стала резко агрессивной. Глава киевского режима пригрозил атаковать руководство Белоруссии, а также приказал возводить фортификационные сооружения на границе. В командовании Сил беспилотных систем ВСУ заявили, что Украина наметила 500 целей на территории Белоруссии для потенциальных ударов в случае вступления Минска в украинский конфликт.