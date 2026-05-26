Киев выбрал 500 целей в Белоруссии для потенциальных ударов

Москва26 мая Вести.Украина определила 500 целей на территории Белоруссии для потенциальных ударов в случае вступления Минска в украинский конфликт. Об этом заявили в командовании Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Первые 500 целей уже на карандаше написал майор ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадяр в своем Telegram-канале

В мае риторика киевского режима по отношению к Минску стала резко агрессивной. Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил атаковать руководство Белоруссии, а также приказал возводить фортификационные сооружения на границе.

В России Бровди заочно обвиняют в 46 эпизодах преступлений, среди которых теракты, повлекшие гибель мирных граждан и причинение значительного имущественного ущерба.