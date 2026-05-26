Москва26 мая Вести.Военные Белоруссии отражают сотни транзитных пролетов украинских беспилотных летательных аппаратов, идущих в сторону России. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

По словам Вольфовича, в Белоруссии давно фиксируют и отражают атаки украинских БПЛА.

Это пролеты - вроде как, по мнению украинских военных, они не направлены против Белоруссии, идут транзитом на Российскую Федерацию. Но нашей стране от этого не легче - раз. Второе: у нас общее Союзное государство, все, что летит от нас в Россию - мы тоже за это несем ответственность. Поэтому, конечно же, мы фиксируем, средства радиоэлектронного, радиотехнического контроля все это видят, и, по мере возможности, это сложный процесс, мы наносим поражение, сбиваем сообщил Вольфович

По его словам, Украина запускает беспилотники через Белоруссию в сторону России сотнями.

Только за прошедшую неделю мы отразили свыше 116 пролетов так называемых транзитных беспилотных летательных средств со стороны Украины. Некоторые падают… И боевое применение по ним есть. Силы и средства у нас для этого есть подчеркнул Вольфович

Он подчеркнул: Белоруссия выступает за урегулирование военного конфликта на Украине дипломатическим путем.

Это будет только во благо народов и России, и Украины. К сожалению, наверное, украинское руководство это не слышит и не хочет слышать, или им не дают услышать это отметил Вольфович

Военно-воздушные силы Финляндии на фоне инцидентов с украинскими беспилотниками решили провести на юго-востоке страны и в Финском заливе тренировки по борьбе с дронами.