Финские ВВС на фоне эпизодов с дронами ВСУ проведут тренировки по борьбе с БПЛА

Москва26 мая Вести.Военно-воздушные силы Финляндии на фоне инцидентов с украинскими беспилотниками сообщили, что проведут тренировки по борьбе с дронами на юго-востоке страны и в Финском заливе.

В юго-восточной Финляндии с 27 по 28 мая будут проводиться тренировки по борьбе с беспилотниками в рамках усиленной готовности системы противовоздушной обороны сказано в сообщении на сайте ВВС

Уточняется, в тренировках будут задействованы вертолеты NH90 и MD500 сухопутных сил, истребители F/A-18 Hornet ВВС, а также корабль ВМС.

По данным ВВС, тренировки будут сосредоточены в Кюменлааксо и Южной Карелии, которые граничат с Россией, а также в восточной части Финского залива.

В качестве мишеней, имитирующих беспилотники, будут использоваться легкие вертолеты MD500 сухопутных сил, которые будут летать на очень низкой высоте. Истребители F/A-18 Hornet, вертолеты NH90 и корабль ВМС будут отрабатывать обнаружение и уничтожение мишеней добавили там

С конца марта власти Финляндии неоднократно сообщали об обнаружении дронов в стране. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение беспилотников. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.