Зеленский заявил, что Киев готовит ответ на возможное наступление из Белоруссии

Москва20 мая Вести.Украина подготавливает ответные меры на якобы готовящееся наступление РФ с территории Белоруссии. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Зеленский также поручил украинским дипломатам и спецслужбам продумать дополнительные меры дипломатического влияния на Белоруссию.

Детально проанализировали имеющиеся данные у наших разведок о российском планировании наступательных операций на черниговско-киевском направлении. По каждому возможному варианту действий врага готовим ответы…Наши силы на направлении будут увеличены утверждает глава киевского режима

Ранее Зеленский заявил, что утвердил планы атак на российскую территорию на июнь. По его словам, Киев намерен наращивать поставки в ВСУ беспилотников и наземных роботов.