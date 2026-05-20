Зеленский пообещал "воздействовать" на Белоруссию через дипломатов и спецслужбы

Москва20 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поручил дипломатам и спецслужбам Украины "воздействовать" на Белоруссию.

Также он пообещал, что вооруженные силы Украины увеличат число террористических атак на территорию России.

Пересматриваем и возможности нашей внешней активности. Поручил МИД Украины подготовить дополнительные меры дипломатического воздействия в отношении Белоруссии, которая может быть использована Россией для такого расширения войны. Соответствующие непубличные задачи есть и для украинских разведывательных служб написал Зеленский в своем Telegram-канале

Ранее глава киевского режима заявил, что утвердил планы ударов по территории России в июне, а также пообещал расширить поставки БПЛА и наземных роботов в ВСУ.