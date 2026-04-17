Москва17 апрВести.Владимир Зеленский поручил передать властям Белоруссии предупреждение и напомнил о событиях в Венесуэле. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
Как отметил Зеленский, украинская разведка сообщает, что в Белоруссии оборудуют артиллерийские позиции и строят дороги "на территорию Украины".
Поручил через соответствующие каналы предупредить фактическое руководство Белоруссии о готовности Украины защищать свою землю и независимостьотметил Зеленский
В этой связи он напомнил о "характере и последствиях событий в Венесуэле", которые должны "удержать от ошибок" белорусские власти.
В начале января США под предлогом борьбы с наркоторговлей похитили в Венесуэле президента Николаса Мадуро и его жену и вывезли в Нью-Йорк. Обязанности главы государства теперь исполняет Делси Родригес. Мадуро в американском суде потребовал прекратить судебное разбирательство в его отношении.
Ранее Зеленский запретил Лукашенко въезд на Украину.