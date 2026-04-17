Зеленский обратился к руководству Белоруссии, напомнив о событиях в Венесуэле

Москва17 апр Вести.Владимир Зеленский поручил передать властям Белоруссии предупреждение и напомнил о событиях в Венесуэле. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Как отметил Зеленский, украинская разведка сообщает, что в Белоруссии оборудуют артиллерийские позиции и строят дороги "на территорию Украины".

Поручил через соответствующие каналы предупредить фактическое руководство Белоруссии о готовности Украины защищать свою землю и независимость отметил Зеленский

В этой связи он напомнил о "характере и последствиях событий в Венесуэле", которые должны "удержать от ошибок" белорусские власти.

В начале января США под предлогом борьбы с наркоторговлей похитили в Венесуэле президента Николаса Мадуро и его жену и вывезли в Нью-Йорк. Обязанности главы государства теперь исполняет Делси Родригес. Мадуро в американском суде потребовал прекратить судебное разбирательство в его отношении.

Ранее Зеленский запретил Лукашенко въезд на Украину.