Депутат Дмитрук обвинил Зеленского в угрозах Лукашенко ради поддержки Запада Депутат Дмитрук осудил угрозу Зеленского в адрес Лукашенко с упоминанием Мадуро

Москва18 апр Вести.Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в том, что тот угрожает руководству Белоруссии, стремясь продемонстрировать свою значимость для европейских лидеров.

Зеленскому необходимо постоянно делать громкие, резкие, крайние заявления, чтобы сохранять поддержку своих западных "партнеров". Ему необходимо гавкать на врагов своих хозяев. Ему нужно показывать, что он все еще способен управлять ситуацией написал депутат в своем Telegram-канале

Дмитрук подчеркнул, что Белоруссия не является ни врагом, ни противником Киева и может быть для Украины надежным союзником.

Ранее Зеленский заявил, что Белоруссия якобы планирует присоединиться к конфликту на Украине. Зеленский напомнил президенту Белоруссии Александру Лукашенко о событиях в Венесуэле, когда американские военные похитили ее лидера Николаса Мадуро, и заявил, что характер и последствия этих событий должны служить для белорусского руководства предостережением от ошибок.