Москва20 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский опять встал на путь милитаризации и пошел на поводу у Запада, что может грозить потерей Украины. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В интервью RT он отметил, что хорошо знает Зеленского, и, несмотря на критику, сочувствует ему.

Он должен понять, что если не остановится - потеряет Украину. (Нужно. - Прим. ред.) взвешивать и делать соответствующие выводы. Он опять встал на путь милитаризации, опять пошел на поводу у Запада, который якобы даст ему деньги и даст оружие пояснил белорусский лидер

Лукашенко добавил, что Зеленскому надо было изменить политический курс Украины, отказавшись от поддержки национализма в стране.

Ранее французский депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что глава киевского режима отправит часть возможного кредита Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро в карман своему близкому окружению.