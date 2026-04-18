Лукашенко обвинил Запад в провокациях против России

Москва18 апр Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны целенаправленно подталкивали постсоветские республики к конфронтации с Россией. Об этом белорусский лидер сказал в интервью журналисту Рику Санчесу для телеканала Russia Today.

Вы всегда и нас, и Украину, и другие постсоветские республики провоцировали против России подчеркнул Лукашенко

Белорусский президент добавил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский был осведомлен о подобной политике Запада в отношении бывших советских государств.