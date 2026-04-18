Лукашенко заявил, что Запад должен учиться у постсоветских стран

Москва18 апр Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что западные лидеры теперь сами должны приезжать учиться у постсоветских стран. Об этом он заявил в интервью журналисту Рику Санчесу для телеканала Russia Today.

Они нас когда-то учили - Россию, нас, Казахстан, Украину, другие страны, а сейчас они к нам должны приезжать учиться и делать соответствующие выводы. Учиться и делать выводы они не хотят подчеркнул Лукашенко

В ходе беседы Санчес сослался на данные неназванного "авторитетного агентства" из Лондона, согласно которым рейтинг поддержки белорусского президента среди населения составляет 70%. Журналист предположил, что западные лидеры, не имеющие сопоставимого уровня доверия граждан, из зависти называют Лукашенко диктатором.

Белорусский лидер допустил, что это действительно может быть так, и охарактеризовал руководителей западных государств как "временщиков", которые не думают о народах своих стран.