Журналист RT Рик Санчес объяснил феномен доверия белорусов к Лукашенко Журналист Санчес поделился впечатлениями от интервью с президентом Белоруссии

Москва19 апр Вести.Ведущий телеканала RT Рик Санчес, взявший интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко, поделился своими впечатлениями от общения с белорусским лидером. В эфире телеканала "Беларусь 1" журналист объяснил, почему за главой государства закрепилось народное прозвище "батька".

По мнению Санчеса, ключевым фактором является искренность президента, которая редко встречается в современной политике. Журналист отметил, что Лукашенко производит впечатление человека, которым "никто не управляет", подчеркнув его независимость от внешних центров влияния и сильный "антикоррупционный инстинкт".

В завершение встречи Рик Санчес подарил Александру Лукашенко свою книгу об американской политике и пригласил его на рыбалку, на что президент ответил согласием.