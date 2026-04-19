Москва19 апрВести.Ведущий телеканала RT Рик Санчес, взявший интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко, поделился своими впечатлениями от общения с белорусским лидером. В эфире телеканала "Беларусь 1" журналист объяснил, почему за главой государства закрепилось народное прозвище "батька".
По мнению Санчеса, ключевым фактором является искренность президента, которая редко встречается в современной политике. Журналист отметил, что Лукашенко производит впечатление человека, которым "никто не управляет", подчеркнув его независимость от внешних центров влияния и сильный "антикоррупционный инстинкт".
В завершение встречи Рик Санчес подарил Александру Лукашенко свою книгу об американской политике и пригласил его на рыбалку, на что президент ответил согласием.