Лукашенко о преемнике: народ Белоруссии решит, кто будет руководить страной

Москва19 апр Вести.Решать вопрос, кому руководить Белоруссией, будет только белорусский народ, заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью RT.

Вот как он (Народ. - Прим. ред.) решит, так и будет. Я ведь помню, когда меня первый раз избирали. Это было решение белорусского народа. И я тогда получил 80,3% голосов отметил белорусский лидер

По его словам, "только глупые люди на Западе" могут рассуждать о том, что в Белоруссии нет возможности смены лидера.

Лукашенко добавил, что в стране много толковых людей, которые в будущем могут ее возглавить.

