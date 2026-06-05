Москва5 июнВести.Бельгийский депозитарий Euroclear Bank направил в Арбитражный суд Москвы ходатайство о приостановке исполнения решения о взыскании с него около 200 миллиардов евро в пользу Банка России. Обращение поступило в суд 4 июня.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Вместе с ходатайством организация подала в суд заявление "о разъяснении положений исполнительного документа, способа и порядка его исполнения".
Ранее сообщалось, что Банк России удовлетворен решением Арбитражного суда Москвы, признавшего незаконность действий депозитария Euroclear по иску на 200 миллиардов евро.