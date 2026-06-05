Euroclear просит суд приостановить взыскание с него 200 млрд евро в пользу ЦБ

Euroclear просит приостановить взыскание 200 млрд евро в пользу ЦБ Euroclear просит суд приостановить взыскание с него 200 млрд евро в пользу ЦБ

Москва5 июн Вести.Бельгийский депозитарий Euroclear Bank направил в Арбитражный суд Москвы ходатайство о приостановке исполнения решения о взыскании с него около 200 миллиардов евро в пользу Банка России. Обращение поступило в суд 4 июня.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Вместе с ходатайством организация подала в суд заявление "о разъяснении положений исполнительного документа, способа и порядка его исполнения".

Ранее сообщалось, что Банк России удовлетворен решением Арбитражного суда Москвы, признавшего незаконность действий депозитария Euroclear по иску на 200 миллиардов евро.