Euroclear попросил суд приостановить дело по иску Банка России Euroclear попросил суд приостановить дело по иску ЦБ РФ на 200 миллиардов евро

Москва16 июл Вести.Euroclear Bank направил в Девятый арбитражный апелляционный суд ходатайство о приостановке рассмотрения дела по иску Центрального банка России о взыскании с бельгийской финансовой организации около 200 миллиардов евро убытков до вынесения судебного акта европейского суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

16 июля Апелляционный суд рассматривает жалобу Euroclear на решение арбитражного суда Москвы, удовлетворившего иск ЦБ РФ к Euroclear и взыскавшего с ответчика убытки в семи валютах на сумму в размере около 200 миллиардов евро.

При этом собеседник агентства не уточнил, о каком именно споре в европейском суде идет речь.

В конце июня стало известно, что Euroclear подает иск в суд Бельгии против российского финансового регулятора с целью оспорить решение суда РФ по замороженным активам.

В свою очередь Банк России ранее оспорил в суде в Люксембурге регламент Европейского союза, который вводит бессрочную блокировку суверенных российских активов.