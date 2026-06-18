Суд отказал Euroclear в приостановке взыскания 200 млрд евро РИА Новости: суд отклонил иск Euroclear о приостановке взыскания 200 млрд евро

Москва18 июн Вести.Девятый арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство бельгийского депозитария Euroclear Bank о приостановке принудительного исполнения приставами решения о взыскании с него около 200 миллиардов евро в пользу Банка России, заявило агентство РИА Новости со ссылкой на участника судебного заседания.

Euroclear Bank направлял соответствующее ходатайство 4 июня. Кроме того, депозитарий подал заявление, в котором просил разъяснить "положения исполнительного документа, способ и порядок его исполнения".

В приостановлении исполнительного производства отказано сказал источник агентства

Ранее арбитражный суд Москвы отказал Euroclear Bank в удовлетворении жалобы на решение о взыскании 200 миллиардов евро по иску ЦБ РФ.