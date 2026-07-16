Euroclear не признал юрисдикцию суда РФ после отклонения своей апелляции

Euroclear после отклонения апелляции назвал требования РФ нелегитимными Euroclear не признал юрисдикцию суда РФ после отклонения своей апелляции

Москва16 июл Вести.Бельгийский депозитарий Euroclear не признал юрисдикцию российского суда в Евросоюзе после отклонения апелляции. Об этом ТАСС заявил управляющий партнер адвокатского бюро "Кульков, Колотилов и Покрышкин" Максим Кульков, который представляет интересы бельгийского банка.

Ранее в четверг сообщалось, что девятый арбитражный апелляционный суд в Москве отклонил апелляционную жалобу Euroclear, поданную после удовлетворения иска Банка России против бельгийского депозитария.

Согласно решению от 15 мая, Euroclear обязан возместить ЦБ РФ убытки в семи валютах на общую сумму около 200 миллиардов евро (18,2 триллиона рублей).

Euroclear не признает юрисдикцию данного суда, а подобные требования не признаются законодательством ЕС сказал Кульков

Он также отметил, что Euroclear считает необоснованными требования российского регулятора и решительно их оспаривает.