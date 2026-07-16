Москва16 июлВести.Бельгийский депозитарий Euroclear не признал юрисдикцию российского суда в Евросоюзе после отклонения апелляции. Об этом ТАСС заявил управляющий партнер адвокатского бюро "Кульков, Колотилов и Покрышкин" Максим Кульков, который представляет интересы бельгийского банка.
Ранее в четверг сообщалось, что девятый арбитражный апелляционный суд в Москве отклонил апелляционную жалобу Euroclear, поданную после удовлетворения иска Банка России против бельгийского депозитария.
Согласно решению от 15 мая, Euroclear обязан возместить ЦБ РФ убытки в семи валютах на общую сумму около 200 миллиардов евро (18,2 триллиона рублей).
Euroclear не признает юрисдикцию данного суда, а подобные требования не признаются законодательством ЕСсказал Кульков
Он также отметил, что Euroclear считает необоснованными требования российского регулятора и решительно их оспаривает.