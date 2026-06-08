Суд отклонил жалобу Euroclear на немедленное исполнение решения по иску ЦБ РФ

Суд Москвы не удовлетворил жалобу Euroclear на ЦБ России Суд отклонил жалобу Euroclear на немедленное исполнение решения по иску ЦБ РФ

Москва8 июн Вести.Девятый арбитражный суд Москвы не удовлетворил жалобу бельгийского депозитария Euroclear Bank и оставил без изменений решение по иску ЦБ о взыскании с бельгийского банка порядка 200 миллиардов евро убытков.

Это следует из материалов, опубликованных в картотеке арбитражных дел.

Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения говорится в материале

15 мая арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка России к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро.

4 июня бельгийский депозитарий Euroclear Bank направил в суд ходатайство о приостановке исполнения решения. Также организация подала заявление "о разъяснении положений исполнительного документа, способа и порядка его исполнения".