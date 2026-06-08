Москва8 июнВести.Девятый арбитражный суд Москвы не удовлетворил жалобу бельгийского депозитария Euroclear Bank и оставил без изменений решение по иску ЦБ о взыскании с бельгийского банка порядка 200 миллиардов евро убытков.
Это следует из материалов, опубликованных в картотеке арбитражных дел.
Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворенияговорится в материале
15 мая арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка России к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро.
4 июня бельгийский депозитарий Euroclear Bank направил в суд ходатайство о приостановке исполнения решения. Также организация подала заявление "о разъяснении положений исполнительного документа, способа и порядка его исполнения".