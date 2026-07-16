Московский суд оставил в силе решение о взыскании с Euroclear 200 млрд евро

Суд отклонил апелляцию Euroclear по делу о взыскании 200 млрд евро Московский суд оставил в силе решение о взыскании с Euroclear 200 млрд евро

Москва16 июл Вести.Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу бельгийского Euroclear Bank на решение о взыскании средств в пользу Банка России. Об этом ТАСС сообщил управляющий партнер адвокатского бюро "Кульков, Колотилов и Покрышкин" Максим Кульков, который представляет интересы бельгийского банка.

Адвокат также подтвердил, что арбитражный суд оставил решение первой инстанции без изменений.

Да, апелляцию отклонили сказал он

Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск Банка России к Euroclear, постановив взыскать с ответчика убытки в семи валютах на общую сумму около 200 миллиардов евро (18,2 триллиона рублей). 16 июля бельгийский банк направил ходатайство о приостановке рассмотрения дела.