ЦБ РФ считает справедливым решение о срочном взыскании 200 млрд евро с Euroclear ЦБ РФ считает справедливым решение суда о взыскании с Euroclear 200 млрд евро

Москва26 мая Вести.В Банке России заявили, что считают справедливым судебный акт об обращении решения по иску в размере 200 млрд евро к Euroclear к немедленному исполнению. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Банк России считает судебный акт об обращении решения к немедленному исполнению справедливым сказали в пресс-службе

В материале объясняется позиция Центробанка: суд учел не только сам факт длящегося нарушения, но и реальный риск того, что промедление с исполнением приведет к дальнейшему затягиванию восстановления нарушенных прав.

В пресс-службе регулятора добавили, что решение суда не лишает Euroclear права на обжалование и других процессуальных средств защиты.

15 мая Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear Bank о взыскании 200 млрд евро в связи с действиями депозитария, которые принесли убытки Банку России.