Турецкий политик Йылмаз: решение АС Москвы по Euroclear – козырь для России

Москва21 мая Вести.Россия обрела политическое и юридическое преимущество после вынесения Арбитражным судом Москвы решения о взыскании замороженных средств с бельгийского депозитария Euroclear.

Такое мнение выразил лидер турецкой партии Yenilik Озтюрк Йылмаз в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что постановление российского суда имеет критически важное значение, поскольку Москва может использовать его в качестве политического и правового инструмента против Бельгии и депозитария Euroclear.

Глава фракции добавил, что даже если Euroclear не выполнит это решение, Россия в любом случае продемонстрировала справедливость своих аргументов и укрепила свою политическую позицию.

По мнению политика, Москва потенциально может побудить своих союзников, в частности Белоруссию, рассмотреть возможность заморозки активов бельгийского правительства или самого Euroclear, находящихся в их юрисдикции.

Йылмаз также отметил, что вердикт московского суда "придаст легитимности" любым решениям, которые Москва примет в будущем в отношении депозитария.

Ранее Арбитражный суд Москвы признал незаконность действий депозитария Euroclear по иску на 200 миллиардов евро.