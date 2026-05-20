Суд в Москве взыскал с Euroclear Bank 32 миллиарда рублей по иску УК "Первая"

Москва20 мая Вести.Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 32 миллиардов рублей по иску АО "Управляющая компания "Первая". Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в иске были заявлены требования о взыскании убытков в размере накопленного дохода по замороженным Euroclear Bank бумагам, принадлежащим клиентам истца, недополученного дохода от реинвестирования этих доходов, а также недополученного вознаграждения самого истца как доверительного управляющего.

Суд удовлетворил иск частично. Истец просил взыскать 34,4 миллиарда рублей. С бельгийского банка по решению суда взыскан доход по бумагам - более 300,4 миллиона долларов и свыше 31,9 миллиона евро, а также небольшие суммы в валютах Австралии, Канады, Швейцарии, Великобритании, Японии, Норвегии, Дании, Швеции.

Кроме того, суд решил взыскать с ответчика упущенную выгоду в виде недополученного дохода от реинвестирования на сумму в размере порядка 86,8 миллиона долларов.

Также взыскано около 983 миллионов рублей и около 3,6 миллиона долларов вознаграждения истца за управление активами.

15 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка России к бельгийскому Euroclear Bank на сумму 18,2 триллиона рублей. Бельгийский депозитарий Euroclear после этого заявил, что активы Центрального банка России останутся заблокированными, несмотря на решение Арбитражного суда Москвы.