Bloomberg: ЕС пытается помочь Euroclear после взыскания с нее денег в РФ

Евросоюз пытается помочь Euroclear после начала принудительного взыскания в РФ Bloomberg: ЕС пытается помочь Euroclear после взыскания с нее денег в РФ

Москва31 мая Вести.Евросоюз начал поиск вариантов помощи европейскому депозитарию Euroclear после того, как Арбитражный суд Москвы по иску Банка России принял решение о немедленном взыскании с него 18,2 триллиона рублей. Об этом сообщает Bloomberg.

ЕС находится на ранних этапах оценки способов помочь клиринговой палате Euroclear после решения московского суда, которое позволяет Центробанку РФ потенциально изъять ее активы говорится в сообщении

15 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка России к бельгийскому Euroclear Bank на сумму 18,2 триллиона рублей. Вскоре после этого Федеральная служба судебных приставов (ФССП) запустила процесс принудительного взыскания денежных средств с европейского депозитария Euroclear. Однако депозитарий подал в Арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на это решение.