Лукашенко: я немало сделал, чтобы Белоруссия была мирной и спокойной страной

Лукашенко рассказал о своей роли в сохранении мира и стабильности в Белоруссии

Москва19 апр Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что немало сделал для того, чтобы страна была мирной и спокойной. Об этом он признался в интервью RT.

Белорусский лидер выразил надежду на то, что в будущем страна останется местом возможностей для любого человека.

Для меня очень важный вопрос как для человека. Я немало сделал для того чтобы Белоруссия была такой какой она есть – мирная спокойная страна сказал Лукашенко

Он подчеркнул, что сегодня население Белоруссии живет спокойно, растит детей, получает образование в равных условиях.

12 апреля Лукашенко заявил, что в последние годы Белоруссия живет без вооруженных конфликтов и внутренних столкновений.