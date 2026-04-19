Москва19 апрВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что немало сделал для того, чтобы страна была мирной и спокойной. Об этом он признался в интервью RT.
Белорусский лидер выразил надежду на то, что в будущем страна останется местом возможностей для любого человека.
Для меня очень важный вопрос как для человека. Я немало сделал для того чтобы Белоруссия была такой какой она есть – мирная спокойная странасказал Лукашенко
Он подчеркнул, что сегодня население Белоруссии живет спокойно, растит детей, получает образование в равных условиях.
12 апреля Лукашенко заявил, что в последние годы Белоруссия живет без вооруженных конфликтов и внутренних столкновений.