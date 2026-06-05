Несбыточные требования не нужны: в ЕС оценили письмо Зеленского Путину Журналист Христофору: письмо Путину может поссорить Зеленского и Каллас

Москва5 июн Вести.Письмо главы киевского режима Владимира Зеленского, адресованное президенту России Владимиру Путину, может обострить отношения Киева с евробюрократией, в частности, главой дипломатии ЕС Кайей Каллас.

Таким мнением в эфире YouTube-канала The Duran, который специализируется на анализе и комментариях по вопросам международной повестки и геополитики, поделился кипрский журналист Алекс Христофору.

Каллас ранее пыталась предложить России условия для переговоров, а теперь Зеленский фактически действует самостоятельно, игнорируя ее советы своим открытым письмом. Вряд ли она простит ему этот шаг отметил он

Журналист напомнил, что в настоящее время Евросоюз ищет посредников для участия в возможных переговорах по вопросу об урегулировании украинского конфликта, которые бы удовлетворили как Москву, так и Брюссель.

Однако действия Зеленского, по мнению Христофору, нарушают согласованность усилий внутри Евросоюза.

Европейцы сознают, что ситуация на фронте становится критической. Им срочно нужны переговоры, а не угрозы и несбыточные требования Зеленского, на которые Путин вряд ли не пойдет пояснил Христофору

4 июня стало известно, что Зеленский опубликовал открытое письмо к президенту России, в котором предложил начать прямые переговоры между Киевом и Москвой.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил Павлу Зарубину для ИС "Вести" , что Владимир Путин еще не ознакомился с содержанием этого послания из Киева.