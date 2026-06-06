Во Франции утверждают, что европейские кураторы не знали о письме Зеленского Monde: европейские партнеры не знали, что Зеленский готовит письмо Путину

Москва6 июн Вести.Европейские партнеры киевского режима не были в курсе, что Владимир Зеленский работает над открытым письмом российскому президенту Владимиру Путину. Об этом пишет французская газета Le Monde со ссылкой на приближенные к главе киевского режима источники.

По утверждению неназванного украинского чиновника, Зеленский координирует почти все свои действия с европейскими партнерами. В частности, с Германией, Францией и Великобританией. Однако глава киевского режима самостоятельно работал над содержанием письма и выбрал, в какой момент его опубликовать.

Сам Зеленский выбирал, когда это сделать и какие идеи представить. Никто не знал, что он составляет это письмо утверждает источник в украинском правительстве

Письмо с обращением к российскому президенту было опубликовано 4 июня. Российская сторона охарактеризовала послание Зеленского как "несколько страниц хамства" с одним предложением в самом конце, на которое Москва уже давно ответила.

Путин подтвердил, что в письме были допущены элементы хамства. По его словам, это обращение скорее рассчитано на создание условий, при которой личная встреча станет невозможной.