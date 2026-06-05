Москва5 июн Вести.Открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину написано слабо с литературной точки зрения, заявил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский.

При этом он уклонился от комментариев насчет политической составляющей письма и его содержания.

С литературной точки зрения те шутки, которые писали для криворожской команды КВН нанятые авторы, видимо, он их только озвучивал. Очень литературно слабый текст сказал Мединский

Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил начать прямые переговоры с Москвой. Там же он заявил, что якобы готов прекратить огонь, пока идут переговоры.

Позднее Путин прокомментировал ситуацию с заявлением Зеленского, отметив, что в нем есть элементы хамства, направленные не на урегулирование конфликта, а на срыв любых попыток решить его мирно.

Впоследствии президент России обратился к военнослужащим ВС РФ и отметил, что одновременно с предложениями о переговорах Зеленский и его режим устраивают теракты против мирного населения, а потому смысла в личной встрече с Зеленским для него нет. Свое обращение он закончил словами: "Работайте, братья!"