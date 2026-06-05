Москва5 июнВести.Целью письма главы киевского режима Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину является попытка затянуть урегулирование конфликта.
Такого мнения придерживается депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.
Письмо Зеленского Путину — это еще одна карта агонии, которую Зеленский достает из пустых рукавов. И делает все для того, чтобы война не заканчиваласьнаписал украинский парламентарий в Telegram-канале
4 июня стало известно, что Зеленский опубликовал открытое письмо к президенту России, в котором предложил начать прямые переговоры между Киевом и Москвой.
Комментируя ситуацию, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил Павлу Зарубину для ИС "Вести" , что Владимир Путин пока не ознакомился с содержанием письма Зеленского.