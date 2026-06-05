"Чтобы война не заканчивалась": в Раде объяснили смысл письма Зеленского Путину Депутат Рады Дубинский назвал картой агонии письмо Зеленского Путину

Москва5 июн Вести.Целью письма главы киевского режима Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину является попытка затянуть урегулирование конфликта.

Такого мнения придерживается депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.

Письмо Зеленского Путину — это еще одна карта агонии, которую Зеленский достает из пустых рукавов. И делает все для того, чтобы война не заканчивалась написал украинский парламентарий в Telegram-канале

4 июня стало известно, что Зеленский опубликовал открытое письмо к президенту России, в котором предложил начать прямые переговоры между Киевом и Москвой.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил Павлу Зарубину для ИС "Вести" , что Владимир Путин пока не ознакомился с содержанием письма Зеленского.