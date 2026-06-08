Политолог: письмо Зеленского - это его попытка подняться до уровня Путина Политолог: говоря о переговорах, Зеленский стремится подняться до уровня Путина

Москва8 июн Вести.Написав открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с предложением начать прямые переговоры, глава киевского режима Владимир Зеленский попытался "поднять себя" до его уровня. Об этом заявил ИС "Вести" политолог Сергей Михеев.

По его словам, Зеленского могут "вообще не интересовать результаты переговоров". Для него крайне важен сам факт признания себя равным.

Любые двусторонние переговоры для Зеленского - это возможность поднять себя до уровня президента Путина. Поднять себя до того уровня, где он может сказать: "Смотрите: и Россия меня признает, никуда она не делась, она меня признает, я равный, со мной ведутся переговоры заявил Михеев

Кроме того, это позволит Зеленскому доказать свою значимость западным спонсорам, а также поможет ему "во внутриполитической интриге" на Украине, отметил политолог.

Это продление тоже своего политического существования. Потому что, если он подписывает какой-то документ, то, в общем, он так или иначе является гарантом этого документа. И поэтому имеет возможность требовать продления, так сказать, своей жизни в политике указал Михеев

Ранее Владимир Путин отметил, что открытое письмо Зеленского не способствует переговорам.