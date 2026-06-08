Москва8 июн Вести.



Политолог Дмитрий Никотин в интервью ИС "Вести" проанализировал, почему глава киевского режима Владимир Зеленский выбрал формат открытого письма для обращения к президенту России Владимиру Путину и раскрыл истинные мотивы этого шага.

Эксперт выразил сомнения относительно целесообразности выбранной Киевом формы обращения, если оно действительно направлено на инициирование мирного диалога с Москвой.

А было ли это письмо именно письмом? Нет. Если бы это было письмо, оно было бы передано по дипломатическим каналам. Соответственно, что это было? Это была попытка пообщаться с российским обществом, попытка пообщаться с миром и указать на то, что в картине Зеленского происходит, но через голову, обращаясь к президенту России, тем самым привлекая внимание он пытается донести те нарративы, которые пытается доносить украинская пропаганда заявил Никотин

С его точки зрения, отправка открытого письма главой киевского режима была рассчитанным шагом, приуроченным к Петербургскому международному экономическому форуму, когда внимание всего мира было приковано к мероприятию с участием российского лидера.

Чтобы привлечь невероятное медийное внимание к этому событию, а само письмо - это чистая провокация, естественно, что это никакое не дипломатическое послание, никакой не призыв к переговорам. Никакого переговорного процесса в ближайшем будущем я абсолютно не вижу. И текст письма, конечно, с элементами оскорблений, с хамством, но это не дипломатия точно, то есть это провокация с целью донести нарративы украинской пропаганды до российского общества. [Пресс-секретарь президента России] Дмитрий Песков на самом деле правильно сказал, что есть дипканалы, почему бы не передать сообщение по ним, а хочет встречаться [глава киевского режима Владимир Зеленский] - давайте встречаться, но в Москве. Так же, в принципе, как и Зеленский предлагает, так же ему и ответили - приезжай в Москву, поговорим рассказал Никотин

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков​​​ заявил, что в Кремле серьезно отнеслись к открытому письму главы киевского режима Владимира Зеленского.

В Индии заявили, что ответ Путина на письмо привел Зеленского в бешенство.

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому следовало бы сначала официально отменить собственный указ, запрещающий любые переговоры с Москвой, а потом писать письма российскому президенту. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.