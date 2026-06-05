Москва5 июнВести.В Кремле серьезно отнеслись к открытому письму главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что ответ российского лидера Владимира Путина на это письмо был серьезным.
Мы отнеслись серьезно... Вы слышали, какой серьезный был ответ. Если вы считаете несерьезным ответ, то, значит, вы не слушалисказал Песков
Ранее Путин заявил, что Песков показал ему опубликованное накануне открытое письмо главы киевского режима. Как отметил российский лидер, оно не способствует переговорам и содержит в себе элементы хамства.