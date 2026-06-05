Песков: в Кремле серьезно отнеслись к письму Зеленского

Песков рассказал, как в Кремле отнеслись к открытому письму Зеленского Песков: в Кремле серьезно отнеслись к письму Зеленского

Москва5 июн Вести.В Кремле серьезно отнеслись к открытому письму главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков​​​.

Он подчеркнул, что ответ российского лидера Владимира Путина на это письмо был серьезным.

Мы отнеслись серьезно... Вы слышали, какой серьезный был ответ. Если вы считаете несерьезным ответ, то, значит, вы не слушали сказал Песков

Ранее Путин заявил, что Песков показал ему опубликованное накануне открытое письмо главы киевского режима. Как отметил российский лидер, оно не способствует переговорам и содержит в себе элементы хамства.