Песков рассказал, как Путину показали письмо Зеленского Песков "Вестям": письмо Зеленского показали Путину в установленном порядке

Москва7 июн Вести.Письмо лидера киевского режима Владимира Зеленского показывали президенту РФ Владимиру Путину в установленном порядке. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Зарубин задал Пескову вопрос о том, как Путину показали это письмо.

В установленном порядке… Служебный [порядок]. Мы бюрократы, все делаем в установленном порядке ответил Песков

Ранее советник президента РФ Антон Кобяков на полях ПМЭФ назвал письмо Зеленского "клоунской выходкой". По его мнению, она была нужна только для привлечения внимания.