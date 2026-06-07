Москва7 июнВести.Письмо лидера киевского режима Владимира Зеленского показывали президенту РФ Владимиру Путину в установленном порядке. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Зарубин задал Пескову вопрос о том, как Путину показали это письмо.
В установленном порядке… Служебный [порядок]. Мы бюрократы, все делаем в установленном порядкеответил Песков
Ранее советник президента РФ Антон Кобяков на полях ПМЭФ назвал письмо Зеленского "клоунской выходкой". По его мнению, она была нужна только для привлечения внимания.