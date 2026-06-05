Москва5 июнВести.Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков показывал опубликованное накануне открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского.
Российский лидер отметил, что бегло на него посмотрел.
Мне вчера еще пресс-секретарь Песков показал это письмо. У нас была встреча рабочая, ужин рабочий с президентом Узбекистана, честно говоря. Я не успел посмотреть. Сегодня с утра мне Песков опять эту бумажку подсунул. Я ее посмотрелсказал Путин
Глава государства отметил, что Зеленский упомянул в своем письме возраст российского лидера. В ответ на это Путин подчеркнул, что для политика важен не возраст, а дееспособность.