Путин: Песков показывал письмо Зеленского, я на него бегло посмотрел

Путин: Песков показывал письмо Зеленского, я на него бегло посмотрел Путин: Песков показывал письмо Зеленского, я на него бегло посмотрел

Москва5 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков показывал опубликованное накануне открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского.

Российский лидер отметил, что бегло на него посмотрел.

Мне вчера еще пресс-секретарь Песков показал это письмо. У нас была встреча рабочая, ужин рабочий с президентом Узбекистана, честно говоря. Я не успел посмотреть. Сегодня с утра мне Песков опять эту бумажку подсунул. Я ее посмотрел сказал Путин

Глава государства отметил, что Зеленский упомянул в своем письме возраст российского лидера. В ответ на это Путин подчеркнул, что для политика важен не возраст, а дееспособность.