Москва5 июн Вести.Для политика важен не возраст, главное – дееспособность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ, комментируя открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского.

Возраст, конечно, тоже имеет значение, отметил российский лидер, однако есть немало политиков, которые старше и при этом активно работают.

Конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые постарше меня. Главное – не возраст. Это важно. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное – это не возраст, главное – дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, но они демонстрируют достаточно энергии пояснил Путин

Комментируя письмо Зеленского, президент РФ также добавил, что не нужно бояться идти на выборы, если это не противоречит конституции. Если удерживать власть, нарушая основной закон страны, то это уголовное преступление, напомнил Путин.

Президентские полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года. Однако новые выборы на Украине не проведены до сих пор.