Путин призвал политиков чаще общаться с народом и вникать в его проблемы

Путин на съезде ЕР: надо меньше сидеть в мессенджерах и больше работать с людьми Путин призвал политиков чаще общаться с народом и вникать в его проблемы

Москва28 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин посоветовал кандидатам на парламентских выборах, которые пройдут в России в сентябре, поменьше сидеть в мессенджерах и побольше общаться с народом. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на съезде партии "Единая Россия".

Президент выразил уверенность, что в ходе стартовавшей избирательной кампании все партии и кандидаты будут вместе работать на укрепление сплоченности российского народа.

А "Единая Россия" в этой предвыборной конкуренции вновь проявит свое лидерство, будет каждый свой шаг сверять с мнением людей, вести с ними прямой, доверительный диалог. Надо вообще поменьше сидеть в кабинетах и в мессенджерах, а почаще выходить, как говорят, в поле, встречаться с людьми, детально вникать в их жизненные и бытовые проблемы отметил Путин

Ранее российский лидер заверил, что парламентские выборы в сентябре будут защищены от внешнего влияния.