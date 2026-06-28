Путин: РФ должна быть сильной и самостоятельной, иначе страны не будет

Путин: Россия может быть только сильной державой, или не будет никакой России Путин: РФ должна быть сильной и самостоятельной, иначе страны не будет

Москва28 июн Вести.Россия может быть только сильной державой. В противном случае государства не будет, заявил российский лидер Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия".

Он подчеркнул, что как только Россия проявляет слабость – со страной перестают считаться и начинают говорить языком силы и "пробуют на зуб".

Россия может быть только сильной, самостоятельной державой или не будет никакой России сказал Путин

Глава государства отметил, что ни у кого и никогда не получалось ослабить Россию и избавиться от РФ как от мирового фактора.

26 марта в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Путин заявил, что России нужна сила, чтобы отвечать на вызовы времени.