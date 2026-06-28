Путин: Россия твердо стоит на ногах и готова сражаться за собственные интересы

Путин заверил, что Россия твердо стоит на ногах и готова сражаться за будущее Путин: Россия твердо стоит на ногах и готова сражаться за собственные интересы

Москва28 июн Вести.Россия твердо стоит на ногах и готова отстаивать собственные интересы. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе выступления на съезде партии "Единая Россия" в Москве.

По его словам, России важно отстаивать свои образ жизни, суверенное мировоззрение, традиции и устои.

Россия твердо, как в народе говорят, стоит на ногах, заявляет свои фундаментальные, коренные интересы и готова бороться, сражаться за них, за наше будущее сказал Путин

27 июня Путин заявил, что те, кто хотел расколоть российское общество, используя конкуренцию в многопартийной демократии, ошиблись, потому что не понимают Россию и ее народ.