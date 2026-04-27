Путин: те, кто хотел расколоть Россию, не понимают ее народ

Путин: для россиян любовь к Родине и стремление ее защищать – превыше всего Путин: те, кто хотел расколоть Россию, не понимают ее народ

Москва27 апр Вести.Те, кто хотел расколоть российское общество, используя конкуренцию в многопартийной демократии, ошиблись, потому что не понимают Россию и ее народ. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на ежегодном заседании Совета законодателей.

Для нас любовь к Родине, стремление ее защищать – превыше всего. Это смысл, исторический принцип суверенного мировоззрения. В нем наша сила. Без этого Россия не может существовать. подчеркнул глава государства

Путин поблагодарил депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и региональных парламентариев за активную политическую позицию и высокий уровень профессионализма, отметив, что у парламентариев – "свой фронт сопротивления борьбы за Россию".

Заседание Совета законодателей в Петербурге проходит по случаю Дня российского парламентаризма. Президент поздравил присутствующих со 120-летием с момента начала работы первого полномочного парламента в России.