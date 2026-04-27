Москва27 апр Вести.Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Санкт-Петербурге. В ходе разговора глава СФ отметила, что жизнь подтвердила правильность принципов парламентаризма.

Матвиенко поблагодарила главу государства за его участие в работе законодателей, особенно в день 120-летия российского парламентаризма.

Вы знаете, те принципы, которые были заложены в то время... жизнь подтвердила, что они были правильные. Двухпалатность, принципы взаимодействия парламента с правительством сказала она

Председатель Совфеда также поблагодарила Владимира Путина за его отношение к институтам парламентаризма.