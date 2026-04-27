Матвиенко: исторические принципы парламентаризма в России актуальны до сих пор

Матвиенко назвала актуальными принципы парламентаризма РФ, заложенные в 1906 г Матвиенко: исторические принципы парламентаризма в России актуальны до сих пор

Москва27 апр Вести.Принципы российского парламентаризма, заложенные 120 лет назад, актуальны и живы до сих пор. Об этом ИС "Вести" заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В 1906 году 27 апреля начала работу первая Государственная дума. Матвиенко назвала создание российского парламентаризма знаковым событием в истории страны.

Нам нужно всегда обращаться к нашим истокам, обращаться к истории. Ведь 27 апреля 1906 года совершилось событие, которое заняло огромное место в истории. Событие, которое играло огромную роль в дальнейшем развитии России. Оно очень знаковое, и уже тогда основные принципы, которые были заложены, народовластие, двухпалатный парламент и взаимодействие парламента, и многие другие, вы знаете, они до сих пор актуальны, живы и они также отражены в наших документах сказала Матвиенко

Как отметила председатель Совфеда, Россия раньше многих других государств перешла к парламентской системе, "учитывая мнение людей, граждан своей страны, и демократизируя институты власти, что требовалось тогда".

Ранее Матвиенко в интервью ИС "Вести" подчеркнула, что тема единства является фундаментальной для России. По ее словам, этот вопрос стал основным в рамках пленарного заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге 27 апреля.