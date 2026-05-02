Москва2 мая Вести.Государственная дума Российской империи первого созыва была крайне популистской и малоэффективной из-за ее состава. Об этом рассказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью ИС "Вести".

Он также подчеркнул, что для граждан создание Госдумы стало "сродни политическому землетрясению".

Очень много ожиданий, очень много публикаций в прессе, огромные эмоции вокруг состава будущей Государственной Думы и будущего Государственного совета. Ну и, разумеется, очень много популизма. Потому что тогда, конечно же, те, кто хотел попасть в эти структуры, были готовы обещать людям манну небесную, лишь бы получить их голоса. Именно поэтому, к сожалению, Государственная Дума первого созыва получилась крайне популистской и, в общем-то, вошла в историю как достаточно малоэффективная заметил Косачев

При этом он добавил, что прообразом Конституции во многом стал документ "Основные государственные законы". который появился за четыре дня до первого заседания Госдумы 23 апреля 1906 года.

Когда читаешь этот документ, а там в этой третьей главе появляются такие понятные нам принципы, что закон не имеет обратной силы, что закон вступает в силу с момента опубликования, что незнание законов не освобождает от ответственности. Вы знаете, преемственность потрясающая. Многие тексты в этих документах, ну, почти дословно совпадают с теми понятиями, с теми критериями, с той философией государственного строительства, которую мы используем и до сих пор сказал сенатор

Ранее в комментарии ИС "Вести" председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что принципы российского парламентаризма, заложенные 120 лет назад, актуальны и живы до сих пор.