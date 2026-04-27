Москва27 апр Вести.Государственная дума является лучшей организацией для решения сложных вопросов, заявил ИС "Вести" руководитель фракции "Единая Россия" в нижней палате парламента Владимир Васильев.

Дума — это лучшая организация, которая придумана цивилизацией мира, когда люди, представляющие народ, решают самые сложные задачи, формируют власть отметил он

По его словам, работа первых двух Госдум в начале XX века принесла России мало пользы.

Потому что тогда царизм не был готов к тому, чтобы принять демократию. Провозгласить - да, а принять - нет. А третья Дума проявила себя, когда Столыпин, будучи председателем правительства, и состав Думы, работали на результат. Всеобщее образование – это было огромное достижение России. Образование определяет будущее, и оно определило будущее России и того поколения тоже. Второй вопрос решили - земельный. Стали производить столько хлеба, что стали первыми производителями в мире. Чем-то напоминает сегодняшнюю ситуацию заявил Васильев

В частности, уточнил он, в РФ проводится реформа среднего образования.

Мы тоже проводим реформу образования, только теперь среднего образования. И у нас 1,7 млн выпускников старших классов, из них 1,3 млн придут теперь уже у нас в экономику. То есть, они будут учиться в колледжах. И мы получим дипломированных специалистов, которые нам так нужны сказал он

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о задаче повысить уровень образования в колледжах региона.