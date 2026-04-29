Москва29 апр Вести.Государственная Дума - важнейшее место выработки и принятия ожидаемых гражданами России решений, которые также определяют судьбу страны. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая.

По ее мнению, такая консолидация очень важна.

Государственная дума — это еще и многопартийный орган, многофракционный. Поэтому то, что сегодня Государственная дума имеет сплоченность в принятии решений, поддерживающих президента и стратегию национального успеха развития страны, противодействие агрессии, способствующих укреплению суверенитета и нацбезопасности - это важнейший сберегающий Россию фактор. Это конкурентное преимущество России. И это фундамент для достижения целей национального развития. Только на этом фундаменте и может быть обеспечено сбережение граждан и дальнейший успех нашей страны заявила Яровая

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что объединение политических сил является основой в работе российского парламентаризма.