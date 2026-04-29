Яровая рассказала о взаимодействии Госдумы с региональными законодателями Яровая рассказала о форматах взаимодействия ГД РФ с региональными законодателями

Москва29 апр Вести.Государственная дума РФ играет ключевую роль в организации взаимодействия с региональными законодательными собраниями. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

По ее словам, за последние 10 лет по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина выстроены новые форматы взаимодействия с регионами, доказавшие свою эффективность.

Фактически все парламентские часы проходят с прямым подключением регионов. Принятие бюджета, большие парламентские слушания, серьезные отраслевые законы, которые напрямую влияют на компетенцию в регионах, - все это всегда происходит с прямым подключением регионов. И Совет законодателей, когда Государственная дума отвечает в свой год за ведение этой площадки, - мы в обязательном порядке по поручению Вячеслава Володина и в работу президиума включаем все регионы. Это важно, потому что фактически единство публичной власти, которое заявлено в Конституции, и это позиция нашего президента, оно может быть обеспечено еще и через консолидацию на стадии выработки решений заявила Яровая

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в честь 120-летия российского парламентаризма в интервью ИС "Вести" озвучил свои пожелания ГД и депутатам.