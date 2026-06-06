Яровая: у России есть надежные и продуманные законы Яровая: устойчивость правовой системы РФ – мощный аргумент для любой страны

Москва6 июн Вести.У России есть надежные, выстроенные и продуманные правила взаимодействия, что очень важно при ведении прагматичного диалога с партнерами из других стран. Об этом в интервью информационной службе "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума заявила заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая.

Зампред отметила, что роль парламента в построении прагматичного диалога с партнерами из других стран очень важна, так как мощным аргументом для любого государства является устойчивость правовой и политической системы.

То, что сегодня Государственная дума формирует в рамках стратегии, определенной нашим президентом [Владимиром Путиным], законы, которые обеспечивают экономическое, социальное развитие, научно-технический потенциал, – все это в комплексе означает, что у России есть надежные, выстроенные, продуманные правила взаимодействия, которые для каждого инвестора, для каждого субъекта международного права являются тем важным ориентиром в логике построения доверительных отношений, учета взаимных интересов и принятия выверенных решений заявила Яровая

Главная тема ПМЭФ-2026 – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". Форум проходил с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Мероприятие посетили свыше 20 тысяч гостей из более чем 100 стран.