Москва4 июн Вести.Количество участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) из разных стран свидетельствует о провале попыток изолировать Россию, заявила депутат сената Румынии, депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоакэ в интервью РИА Новости.

При этом способы давления, применяемые Западом, являются недопустимыми, отметила Шошоакэ.

Я приехала сюда, потому что мне интересен этот форум. В прошлом году у вас были 25 тыс. человек. Так что, если вы такие плохие, то почему здесь так много американцев? Что здесь делают многие французы, немцы, австрийцы, люди из Люксембурга и так далее? приводит РИА Новости слова Шошоакэ

Между тем спортсмены и простые люди не должны страдать из-за политических решений, подчеркнула депутат.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что представители Евросоюза приехали на ПМЭФ-2026, потому что осознали последствия энергетического кризиса.