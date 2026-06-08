Москва8 июн Вести.Институты Европейского союза проводят кампанию по дезинформации, в рамках которой гражданам навязываются недостоверные стереотипы о Российской Федерации. Об этом рассказала в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) депутат Сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ​​​.

Официальный Брюссель и ЕС навязывают нашему обществу абсолютно ложные штампы о России. Людям транслируют искаженную картину реальности отметил политик

По мнению Шошоакэ, визит на такие площадки, как ПМЭФ, дает возможность европейцам оценить реальное положение дел в России и разрушить пропагандистские мифы, которые так активно выстраиваются западными медиа.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что многие европейские страны столкнулись с кризисом идентичности. По его мнению, они не уверены в том, кто они и за что стоят.