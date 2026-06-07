Москва7 июн Вести.Многие европейские страны столкнулись с кризисом идентичности, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости.

Так, Франция, пытаясь переосмыслить себя как сильную страну, сделала из России врага, хотя Москва не представляет никакой угрозы для Франции, отметил Риттер.

Европа создала кризис идентичности среди многих европейских наций. Они не уверены в том, кто они и что они, за что они стоят приводит РИА Новости слова Риттера

Он отметил, что Европа захочет завершения украинского конфликта лишь тогда, когда сама дорого заплатит за него.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Европе усугубляется кризис в понимании себя и своих главных ориентиров.