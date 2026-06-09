Москва9 июн Вести.НАТО находится в состоянии кризиса, который может привести к распаду альянса.

Такое мнение выразил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер.

Прежде всего, нам нужно понять, что НАТО переживает период коллапса. Этот коллапс приведет к потере актуальности и, в конечном итоге, к распаду (блока – прим. ред.) сказал в интервью РИА Новости Риттер

По его мнению, некоторые страны отказываются признавать неизбежность такого исхода и потому пытаются создать иллюзию внешней угрозы.

Военный аналитик отметил, что Россия стала той самой "угрозой", которую искусственно конструируют представители Североатлантического альянса для оправдания своих действий.

Ранее Риттер объяснил, почему Европа должна прекратить агрессивную политику против России.