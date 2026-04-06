Москва6 апр Вести.Распад НАТО весьма опасен для России, поскольку на смену альянсу может прийти новый военный блок с неизвестными возможностями. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ("Единая Россия").

Он отметил, что пока НАТО еще сохраняет целостность, но может прекратить свое существование, если США решат выйти из состава блока. Европейцы, лишившись поддержки Вашингтона, могут объединиться в новый блок.

Но для России это очень-очень опасная вещь. Потому что, во-первых, мы хорошо представляем себе, что такое НАТО. У нас с ними был целый ряд договоренностей, мы прекрасно знаем их возможности. Понятно, что возможности европейского военного блока будут меньше, с одной стороны. А с другой стороны, он на чьей стороне будет тогда выступать и против кого? Конечно, против нас объяснил Картаполов

Также он заявил, что многое зависит от США. Вашингтон воспринимает Европу как большую Украину, и может пожертвовать ей ради того, чтобы ослабить Россию и досадить Китаю.

Ранее Картаполов отмечал, что ЕС стремится догнать Россию по уровню оснащения армии. По его словам, европейцы уверены, что к 2030 году Россия якобы намерена на них напасть.